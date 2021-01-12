Дочь Челентано рассказала, как ее сурово воспитывали в детстве

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12 января 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Незадолго до дня рождения Андриано Челентано, его дочь вспомнила о том, как её воспитывали отец и мать - актриса Клаудия Мори.

Так, 52-х летняя Розалинда поделилась, что отец совсем не занимался ей в детстве, а мать жестоко с ней обращалсь. Она вспоминала, как в 4 года плакала, когда мама отлупила по мягкому месту. По её словам, ей было очень больно, потому что рука у мамы была тяжелая.

«Артисты крайне эгоистичные. Им вообще не следует иметь детей» - заявила дочь Челентано.

В свое совершеннолетие Розалинда решила стать самостоятельной и независимой от семьи и поэтому ушла из дома. Она сама построила карьеру актрисы и художницы, несмотря на то, что многие считают, что это благодаря известности отца.