Светлана Разина рассказала о мошенничестве в шоу-бизнесе в период пандемии

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11 января 2021, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Светлана Разина, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка музыкального ансамбля "Мираж" Светлана Разина рассказала, что в период пандемии COVID-19 в шоу-бизнесе появился новый вид мошенничества. Артисты вынуждены отменять выступления, а промоутеры этим пользуются.

По новым правилам, промоутеры не могут возвращать деньги за билеты, а обязаны указать новую дату концерта.

Некоторые стали использовать эту схему, чтобы назначать сразу несколько выступлений, а потом переносить их на неопределенный срок. При этом артисты и не в курсе, что должны были якобы где-то выступать. "Получается своеобразный вечный микрозайм", - объяснила звезда 90-х.