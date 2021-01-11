Коронавирусные страсти в шоу-бизнесе. Стаса Михайлова обвинили в присвоении миллиона рублей
11 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]
Российский шоу-бизнес итак нередко сотрясают судебные тяжбы, а коронавирусная пандемия только подлила масла в огонь. Дамский любимец Стас Михайлов незаконно присвоил миллион рублей.
По крайней мере, так считает татарский продюсер Фарит Мухамедьяров, который организовал его концерт в Казани. Мероприятие должно было состояться ещё в марте, но из-за пандемии певец не приехал, но и деньги возвращать отказался. Бизнесмен решил, что коронавирус - это, конечно, достойная причина для отмены мероприятия, но совершенно неправомерно в таком случае не возвращать полученный задаток. Он потребовал у артиста через суд 1 100 000 рублей.
Однако Стас Михайлов настаивает, что пандемия вполне может считаться форс-мажором и денежки возвращать не собирается.
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