Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Ее коллеги рассказали, что у актрисы обнаружен коронавирус
9 января 2021, 15:33[ «Аргументы Недели» ]
Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Ранее СМИ написали, что Ахеджакову положили в больницу из-за коронавируса. Также сообщались подробности, что состояние актрисы удовлетворительное.
О том, что Ахеджакова заражения коронавирусом, сообщил «Дождь» со ссылкой на продюсера Ефима Спектора. По его словам, у 82-летней актрисы положительный тест на COVID-19, и она находится в обычной палате. Директор театра «Современник» Игорь Попов подтвердил эту информацию и РИА Новости.
Но когда журналистам "Подъема" удалось дозвониться ло актрисы, она скащала: «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет». Интересно, что из этого можно считать фейком?
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