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Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Ее коллеги рассказали, что у актрисы обнаружен коронавирус

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Ее коллеги рассказали, что у актрисы обнаружен коронавирус
Фото: из открытых источников

Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации.  Ранее СМИ написали, что Ахеджакову положили в больницу из-за коронавируса. Также сообщались подробности, что состояние актрисы удовлетворительное.

О том, что Ахеджакова заражения коронавирусом, сообщил «Дождь» со ссылкой на продюсера Ефима Спектора. По его словам, у 82-летней актрисы положительный тест на COVID-19, и она находится в обычной палате. Директор театра «Современник» Игорь Попов подтвердил эту информацию и РИА Новости.

Но когда журналистам "Подъема" удалось дозвониться ло актрисы, она скащала: «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет». Интересно, что из этого можно считать фейком?

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