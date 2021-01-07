«Дом Собчак-это большой медийный проект», как помощники Ксении уговаривают компании обустроить гнездышко телеведущей за рекламу
7 января 2021, 12:17[ «Аргументы Недели» ]
Вся Россия знает, что Ксения Собчак строит дом, рекламирует его телеведущая на славу. А все потому, что старается все от мраморной плитки до последнего коврика получить на халяву. Ну точнее за рекламу, называя свой дом «большим медийным проектом».
Конечно, экс-кандидат в президенты не сама ходит с протянутой рукой и просит дизайнерские «погремушки», для этого у нее есть помощники, которые пишут в салоны рекламные предложения и уговаривают компании обустроить гнездышко телеведущей.
«Собчак строит дом, куда как сорока тащит всё что можно по бартеру и ещё просит отдельной оплаты за упоминание «партнёра». Практически все послали ведущую в лес, но некоторые наивные компании повелись. С нетерпением ждём фильм про дом», - пишет известный канал о дизайне.
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