«Президентом не стал – можно развестись», Ким Кардашьян и Канье Уэст официально расстаются. Ким уже наняла известного адвоката

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6 января 2021, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Издание Page Six сообщает, что главная пара мира — Канье Уэст и Ким Кардашьян — готовится к разводу. Как сообщают американские таблоиды, Ким уже наняла адвоката Лору Вассер, которая занималась разводами Анджелины Джоли, Джонни Деппа и других звёзд.

Решение о разводе пара пока не афиширует. Но новогодние праздники пара провела раздельно: Канье был на своем ранчо в Вайоминге. Об этом его попросила сама Ким, чтобы они могли уладить юридические вопросы, связанные с бракоразводным процессом.

Главной проблемой, по данным Page Six, может стать семейный дом в Калифорнии за 40 миллионов долларов, который звезда реалити-шоу хочет оставить за собой. Источники отмечают, что Кардашьян, состояние которой оценивается в 900 миллионов долларов, «сильно выросла» и намерена стать юристом, чтобы заниматься правозащитной деятельностью.

В чем же причина развода? Многие считают, что сам образ жизни пары, заточенный на реалити-шоу, не устраивает отца семейства: «Он не хочет иметь с ними ничего общего». По другим данным, разлад в семье связан с биполярным расстройством рэпера, а также его неудачной президентской кампанией.