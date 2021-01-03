Леонид Ярмольник раскрыл размер своей зарплаты в месяцы с коронавирусом

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3 января 2021, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Ярмольник, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Леонид Ярмольник раскрыл размер своей зарплаты в месяцы коронавирусной инфекции. По признанию Ярмольника, на самом деле у него из-за пандемии COVID-19 возникли финансовые трудности.

В программе на YouTube-канале телеведущего Михаила Ширвиндта Леонид Ярмольник с другими артистами обсуждали, сколько они сейчас зарабатывают.

По словам Ярмольника, он был вынужден остановить показ спектакля "И снова "С наступающим!"", который поставил вместе с Николаем Фоменко, и они вместе его его профинансировали. В результате за последние три месяца Ярмольник ни разу не сыграл, соответственно - не заработал ни копейки.

Ярмольник считает, что сейчас невозможно предугадать востребованность своей работы. Актер надеется на скорое окончание пандемии.