Леонид Ярмольник раскрыл размер своей зарплаты в месяцы с коронавирусом
3 января 2021, 18:00[ «Аргументы Недели» ]
Актер Леонид Ярмольник раскрыл размер своей зарплаты в месяцы коронавирусной инфекции. По признанию Ярмольника, на самом деле у него из-за пандемии COVID-19 возникли финансовые трудности.
В программе на YouTube-канале телеведущего Михаила Ширвиндта Леонид Ярмольник с другими артистами обсуждали, сколько они сейчас зарабатывают.
По словам Ярмольника, он был вынужден остановить показ спектакля "И снова "С наступающим!"", который поставил вместе с Николаем Фоменко, и они вместе его его профинансировали. В результате за последние три месяца Ярмольник ни разу не сыграл, соответственно - не заработал ни копейки.
Ярмольник считает, что сейчас невозможно предугадать востребованность своей работы. Актер надеется на скорое окончание пандемии.
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