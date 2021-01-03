Видео Галкина, как его с Пугачёвой сын Гарри за роялем импровизирует с Николаевым, стало хитом

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3 января 2021, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Юморист Максим Галкин поделился в Инстаграм "уникальной импровизацией". Галкин опубликовал в сети видеозапись, как известный музыкант "Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли".

"Удивительно, как Гарик чувствует музыку", - заметил отец мальчика. В первые дни нового года в замке Максима Галкина и Аллы Пугачёвой царило веселье. Мужчины, в том числе юные, музицировали. Дамы всех возрастов танцевали. "Будущий композитор, браво", - восхитились пользователи сети игрой на рояле Игоря Николаева и Гарри Галкина.

А про танцы супруги Максима, мамы Гарри Аллы Пугачёвой с подругами пишут: "Аллочка зажигает, очень здорово!))

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)