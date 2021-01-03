ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Видео Галкина, как его с Пугачёвой сын Гарри за роялем импровизирует с Николаевым, стало хитом

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Видео Галкина, как его с Пугачёвой сын Гарри за роялем импровизирует с Николаевым, стало хитом
фото: pixabay.com

Юморист Максим Галкин поделился в Инстаграм "уникальной импровизацией". Галкин опубликовал в сети видеозапись, как известный музыкант "Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли".

"Удивительно, как Гарик чувствует музыку", - заметил отец мальчика.  В первые дни нового года в замке Максима Галкина и Аллы Пугачёвой царило веселье.  Мужчины, в том числе юные, музицировали. Дамы всех возрастов танцевали. "Будущий композитор, браво", - восхитились пользователи сети игрой на рояле Игоря Николаева и Гарри Галкина.

А про танцы супруги Максима, мамы Гарри Аллы Пугачёвой с подругами пишут: "Аллочка зажигает, очень здорово!))

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

ИЧ

Армия

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

Министерство обороны США закупают российские самолеты и вертолеты для своих морских пехотинцев, сообщает интернет-издание Bulgarianmilitary.com со ссылкой на итальянское информационное агентство AnalisiDifesa.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью