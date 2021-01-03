Полина Гагарина улетела отдыхать с детьми на Мальдивы, хотя бывший муж запретил вывозить дочь за границу

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3 января 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Певица Полина Гагарина мечтала провести зимние каникулы с детьми за границей, на море. И смогла реализовать свои планы. На частом самолете Гагарина с дочерью Мией и сыном Андреем направилась на Мальдивы.

Артистка опубликовала в Инстаграм фото из салона самолета и написала: "Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным... Но кто не хочет - ищет причины, а кто хочет - ищет способы... Спасибо вселенной, что слышит меня". Полина уютно расположилась в кресле дочкой, прикрыла девочку пледом, а сын разместился в соседнем кресле.

Несколько дней назад Полина Гагарина развелась с отцом Мии фотографом Дмитрием Исхаковым. Узнав, что бывшая супруга собралась отдыхать с детьми на заморском курорте, Исхаков запретил вывозить дочь за границу. Мужчина пояснил, что переживает за дочь, так как Мия плохо переносит длительные перелеты и неизвестно, с кем, кроме детей Гагарина летит на каникулы.

Развод ни Полина Гагарина, ни Дмитрий Исхаков не комментируют.