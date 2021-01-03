Певица и актриса, супруга музыканта Валерия Меладзе Альбина Джанабаева опубликовала фото в бассейне.
На снимке 41-летняя бывшая солистка группы "ВИА Гра" запечатлена в купальнике, подчеркивающем размер ее груди.
Подписчики Джанабаевой принялись обсуждать женщину, сравнивая с бывшей коллегой по "ВИА Гре" и родственницей - супругой продюсера группы Константина Меладзе Верой Брежневой.
Брежневу называют одной из самых привлекательных звезд шоу-бизнеса. Жена Константина Меладзе хороша собой, стройна и довольно часто откровенно демонстрирует достоинства фигуры.
Поклонники Альбины Джанабаевой заметили, что она прекрасно выглядит без макияжа и "с таким бюстом затмила Брежневу". "Необычное фото", - комментируют снимок фолловеры.
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Это фото было сделано 3 января, после Нового года. Джанабаева пока не поделилась, где они с мужем и детьми встретили Новый год.
Вера Брежнева показала свои фото около елки в зимнем лесу.
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