Анна Хилькевич пожаловалась, как в новогоднюю ночь получила от любимого супруга удар ногой в переносицу

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1 января 2021, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Хилькевич, фото из vk.com/khilechka

Актриса театра и кино Анна Хилькевич пострадала в новогоднюю ночь от собственного мужа. Семейство веселилось, ожидая боя курантов. Любимый муж 34-летней Хилькевич бизнесмен Артур Волков энергично танцевал с одной из их дочек.

Анна снимала на видео, как муж размахивает ногами. Неожиданно мужчина так поднял ногу, что попал супруге в лицо. Хилькевич от боли выронила из рук телефон, и из ее глаз брызнули слезы.

"Быть оператором в новогоднюю ночь - опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга", - написала актриса в своем Instagram. Анна поспешила достать из холодильника продукты и приложить их к носу.

Ей теперь придется сделать рентген. Хилькевич опасается, нет ли перелома переносицы. "Так что даже милая домашняя вечеринка до 00.00 уходящего 2020 года может закончиться так.

В общем, завтра поеду делать рентген, на всякий))", - сообщила актриса сериалов "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

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