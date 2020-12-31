Исхаков объяснил запрет Гагариной вывозить их дочь за границу: «Опасался, что летят в сопровождении неизвестного человека»

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31 декабря 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Исхаков, фото: @isxakov

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков лично объяснил, почему обратился в Федеральную миграционную службу и запретил своей экс-супруге вывозить их общую дочь Мию на отдых за границу.

Совсем недавно Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков оформили развод официально. По слухам, пара ничего не делила, бывший супруги расстались без претензий друг другу.

Артистка запланировала провести зимние каникулы с детьми на Занзибаре (остров в Танзании). В СМИ появились сообщения о запрете Исхакова вывозить дочь за границу. Неравнодушные и любопытные начали обсуждать ситуацию.

Надо отметить, что развод до сих пор не комментируют ни певица, ни фотограф. Теперь Исхаков рассказал, что ему звонят журналисты, поэтому об решил объясниться с запретом на поездку.

"Я был вынужден, в интересах своего ребёнка, подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом", - написал он в Инстаграм.

По словам Дмитрия, он не знал, что его "ребёнок куда-то летит", с ним никто не советовался, не обсуждал. "Я узнал об этом от третьих лиц", - продолжил он. Тогда Исхаков "отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает". Отец дочки Гагариной напомнил, что малышка не любит и не очень хорошо переносит длительные перелёты, и ситуация с пандемией не располагает к дальним путешествиям.

Также он узнал, что в поездке его бывшую супругу и дочь "собирается сопровождать человек, статус которого" ему неизвестен. Он опасается, что маленький ребёнок поедет в далёкую страну с совершенно посторонним человеком.

Большинство женщин среди подписчиц поддержали мужчину.

Ранее он сообщил, что не любит, когда его предают.

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