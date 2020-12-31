СМИ пишут о появлении у Елены Степаненко молодого возлюбленного

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31 декабря 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Степаненко, фото: Maxim Burlak, globallookpress.com

Бывшая супруга народного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко крутит роман с молодым мужчиной.

О том, что у Степаненко появился возлюбленный, который значительно моложе артистки, СМИ пишут со ссылкой на рассказы ее поклонников и коллег.

Якобы 67-летняя Елена Степаненко ради этого молодого мужчины, ее помощника, старается держаться в форме, — сообщает портал Kleo.ru. Другие СМИ пишут, что юмористка так занята работой, что пока не может развивать серьезные отношения, нет на свидания времени.

Напомним, новости о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна были потрясением для их поклонников.

Евгений Ваганович после развода уже успел жениться и стать отцом.