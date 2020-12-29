Умер солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко

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29 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Представители вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» сообщили о смерти солиста коллектива Владимира Ефименко. Артист умер 28 декабря на 67 году жизни.

На странице ВИА в Instagram артисты написали: «.. безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Светлая память. Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим».

Песни ВИА «Лейся, песня» давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры.

Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в «золотом» составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля», которые стали шлягерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИА «Лейся­, песня» 46 лет (@via_leisya_pesnya)