Поклонники оценили новую стрижку актрисы Марии Порошиной
28 декабря 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]
После рождения пятого ребенка - сына Андрея - актриса Мария Порошина быстро похудела и постоянно преображается. До рождения сына актриса была блондинкой. С появлением мальчика Порошина стала постепенно менять не только длину, но и цвет волос.
Актриса разместила в Инстаграм новое фото и заинтриговала своих поклонников. Порошина решила Новый год встретить в новом образе - брюнеткой с короткой стрижкой. "Вас эта стрижка молодит, вам очень хорошо", "Вам очень идет такая стрижка...", - заметили подписчики актрисы и многодетной мамы.
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