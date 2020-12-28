Поклонники оценили новую стрижку актрисы Марии Порошиной

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28 декабря 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Порошина, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

После рождения пятого ребенка - сына Андрея - актриса Мария Порошина быстро похудела и постоянно преображается. До рождения сына актриса была блондинкой. С появлением мальчика Порошина стала постепенно менять не только длину, но и цвет волос.

Актриса разместила в Инстаграм новое фото и заинтриговала своих поклонников. Порошина решила Новый год встретить в новом образе - брюнеткой с короткой стрижкой. "Вас эта стрижка молодит, вам очень хорошо", "Вам очень идет такая стрижка...", - заметили подписчики актрисы и многодетной мамы.

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Напомним, у Марии Порошиной четыре дочери и один сын. Красавица-актриса родила сына в 45 лет. Имя отца мальчика Мария Порошина до сих пор не раскрывает. В январе 2021 года малышу исполнится два года.