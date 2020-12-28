Актёр Сергей Жигунов подтвердил, что он госпитализирован с коронавирусом: «К сожалению, да»

Актёр Сергей Жигунов подтвердил, что он госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. «К сожалению, да», — ответил на вопрос о заболевании и госпитализации артист.
В больницу с коронавирусом попала и возлюбленная Жигунова Виктория Ворожбит, с которой артист живёт после развода с Верой Новиковой. По словам Ворожбит, они оба переносят заболевание тяжело. Возлюбленная Жигунова написала в Instagram: «Много всего случилось за эти дни – скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40».
Жигунов сообщил, что проходил лечение в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы. По признанию 57-летнего артиста, врачи буквально спасли ему жизнь. Пока еще Жигунов не чувствует запахи и вкус пищи.
Ранее сегодня сообщалось о госпитализации с ковидом народной артистки Алисы Фрейндлих и руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
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