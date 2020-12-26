Актриса Марина Зудина опровергла информацию СМИ о госпитализации
26 декабря 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
Народная артистка России, актриса театра и кино Марина Зудина прокомментировала информацию СМИ о том, что у нее произошло ослабление кровотока, в связи с этим вертебро-базилярная недостаточность и ее госпитализировали.
По словам Марины Зудиной, с ее здоровьем все в порядке, - передает «РИА Новости».
Ранее РЕН ТВ передал, что Марину Зудину, вдову знаменитого артиста, режиссера, худрука Олега Табакова экстренно доставили в больницу. По сведениям источников канала, Зудиной стало плохо, ей вызвали скорую. Врач из бригады попытались оказать ей необходимую помощь, но решили госпитализировать женщину.
Марина Зудина после окончания ГИТИСа была принята в труппу Театра Олега Табакова. В 1995 году актриса и худрук поженились. У их родилось двое детей. Худрук МХТ им. Чехова Олег Павлович Табаков скончался в 2018 году.
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