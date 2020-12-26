ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Актриса Марина Зудина опровергла информацию СМИ о госпитализации

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Марина Зудина опровергла информацию СМИ о госпитализации
Марина Зудина, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Народная артистка России, актриса театра и кино Марина Зудина прокомментировала информацию СМИ о том, что у нее произошло ослабление кровотока, в связи с этим вертебро-базилярная недостаточность и ее госпитализировали.

По словам Марины Зудиной, с ее здоровьем  все в порядке, - передает «РИА Новости».

Ранее РЕН ТВ передал, что Марину Зудину, вдову знаменитого артиста, режиссера, худрука Олега Табакова экстренно доставили в больницу. По сведениям источников канала, Зудиной стало плохо, ей вызвали скорую. Врач из бригады попытались оказать ей необходимую помощь, но решили госпитализировать женщину.

Марина Зудина после окончания ГИТИСа была принята в труппу Театра Олега Табакова. В 1995 году актриса и худрук поженились. У их родилось двое детей. Худрук МХТ им. Чехова Олег Павлович Табаков скончался в 2018 году.

ИЧ

Политика

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью