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25 декабря 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Салтыкова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Ирина Салтыкова вспомила о первом конфликте с бывшим мужем Виктором Салтыковым. Ирина поделилась, что они с мужем сначала жили хорошо. Она растила маленькую дочь, занималась домашними делами.

В те времена, когда дочь Салтыковых была малышкой, в стране не было ни памперсов, ни особого детского питания. Ирина стирала пеленки, терла морковку девятимесячной Алисе. И готовила для мужа завтраки, обеды и ужины.

Однажды Ирина приготовила ужин для Виктора - макароны и котлетки. Все женщины знают - на котлеты надо много времени. Вечером подала ужин супругу. А Виктор разозлился, что опять макароны, и швырнул их на пол. Но сильнее всего Ирину возмутило, что она встал на макароны, потоптался и прошел такими ногами в макаронах по всей квартире, испачкав пол.

После этого Ирина плакала всю ночь. Ей хотелось, чтобы муж пожалел ее. Салтыков не сделал этого. Он и не помнит этот случай.

Салтыковы развелись более 25 лет назад. До сих пор в разных шоу на телевидении они отвечают на вопросы о своей жизни. Ирина жалуется на Виктора, что он не встречается с их дочерью Алисой.