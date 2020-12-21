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Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» передвигается на инвалидном кресле

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» передвигается на инвалидном кресле
Фото: соцсети

Главному судье одного из самых популярных проектов отечественного ТВ - «Ледниковой период» на съемках приходится передвигаться в инвалидном кресле. Татьяна Тарасова не смотря на состояние здоровья каждый день на съемках, но увы ей приходится непросто.

Знаменитый тренер не может выносить огромные нагрузки из-за болей в спине. Врачи рекомендовали ей ограничивать передвижения, но работа есть работа, а потому пришлось пересесть в кресло. На длительных съемках на малой арене «Лужников» Тарасову вывозят прямо за стол жюри, а после окончания спускают обратно, сообщает канал Super.

Многие считают, что состояние Тарасовой вообще требует полного покоя и отказа от любой работы, но она связана контрактом и потому постарается отработать сезон до конца.

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