Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» передвигается на инвалидном кресле
21 декабря 2020, 20:51[ «Аргументы Недели» ]
Главному судье одного из самых популярных проектов отечественного ТВ - «Ледниковой период» на съемках приходится передвигаться в инвалидном кресле. Татьяна Тарасова не смотря на состояние здоровья каждый день на съемках, но увы ей приходится непросто.
Знаменитый тренер не может выносить огромные нагрузки из-за болей в спине. Врачи рекомендовали ей ограничивать передвижения, но работа есть работа, а потому пришлось пересесть в кресло. На длительных съемках на малой арене «Лужников» Тарасову вывозят прямо за стол жюри, а после окончания спускают обратно, сообщает канал Super.
Многие считают, что состояние Тарасовой вообще требует полного покоя и отказа от любой работы, но она связана контрактом и потому постарается отработать сезон до конца.
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