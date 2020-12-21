Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на корпоративе
21 декабря 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Популярный музыкант, продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.
«Неплохо. Работа есть», - высказал он.
Шнуров отметил, что обычно дает два частных выступления в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь. Однако музыкант вспомнил, что участвовал в каком-то мероприятии в прошлом году.
«Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться», - пояснил исполнитель.
Лидер группы «Ленинград» уточнил, что его одно выступление стоит $150 тыс. (около 11,5 млн руб.).
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.