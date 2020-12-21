Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на корпоративе

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21 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Шнуров, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Популярный музыкант, продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.

«Неплохо. Работа есть», - высказал он.

Шнуров отметил, что обычно дает два частных выступления в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь. Однако музыкант вспомнил, что участвовал в каком-то мероприятии в прошлом году.

«Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться», - пояснил исполнитель.

Лидер группы «Ленинград» уточнил, что его одно выступление стоит $150 тыс. (около 11,5 млн руб.).