Басков рассказал про видео с Наташей Королевой и Александром Реввой: «Тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка»

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20 декабря 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Наташа Королева стукнула по голове своего коллегу Николая Баскова, когда артист случайно назвал ее разведенкой. Певец разместил в сториз своего Instagram видеозапись одного застолья, на котором он запечатлел себя с певицей Наташей Королевой и шоуменом Александром Реввой.

Не секрет, что Басков не только прекрасно поет, но и пошутить умеет, не зря его считают лучшим тамадой среди звезд шоу-бизнеса. Вот он и ляпнул, комментируя видео: «Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка». Наташа Королева, сидящая рядом с Басковым, отреагировала быстро - тюкнула Николая по голове.

Прошлой осенью одна девушка заявила о романе с супругом Наташи Королевой Сергеем Глушко. Вроде Наташа простила мужа. А как на самом деле, знают только они.

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