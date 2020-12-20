Басков рассказал про видео с Наташей Королевой и Александром Реввой: «Тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка»
20 декабря 2020, 22:31[ «Аргументы Недели» ]
Певица Наташа Королева стукнула по голове своего коллегу Николая Баскова, когда артист случайно назвал ее разведенкой. Певец разместил в сториз своего Instagram видеозапись одного застолья, на котором он запечатлел себя с певицей Наташей Королевой и шоуменом Александром Реввой.
Не секрет, что Басков не только прекрасно поет, но и пошутить умеет, не зря его считают лучшим тамадой среди звезд шоу-бизнеса. Вот он и ляпнул, комментируя видео: «Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка». Наташа Королева, сидящая рядом с Басковым, отреагировала быстро - тюкнула Николая по голове.
Прошлой осенью одна девушка заявила о романе с супругом Наташи Королевой Сергеем Глушко. Вроде Наташа простила мужа. А как на самом деле, знают только они.
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