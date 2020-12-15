Павел Деревянко и Дарья Мясищева записали совместное видео и рассказали о расставании

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15 декабря 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Деревянко, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Павел Деревянко и Дарья Мясищева записали совместное видео и рассказали всю правду о расставании, чтобы не возникало всяких слухов. Официально Павел и Дарья так и не поженились. Но любили друг друга, родили двух дочерей. Они с Дарьей продолжают любить друг друга, как друзья.

После того, как СМИ начали писать о распаде пары, Деревянко опубликовал в Инстаграм официальное заявление, в котором выступают оба. "Да, мы с Дашей действительно расстались! В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара. Просьба не придумывать своих версий. Просто, пришло время нам расстаться и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому, за понимание и деликатность".

Также актер добавил, что их расставание не стало следствием каких-то измен, никто из бывших супругов, по его словам, не нашел себе "молоденькую" или "молоденького".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)