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15 декабря 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Газманов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Музыкант Олег Газманов никого из своих сотрудников не уволил в период пандемии. Артист рассказал, что выплачивает своим сотрудникам 350 тысяч рублей в месяц, хотя концертов сейчас нет.

По признанию певца, за свою творческую деятельность он заработал денег прилично, увольнять никого не собирается. Сам он может вести спартанский образ жизни. Газманов в программе "Звезды сошлись" рассказал, что дает своей семье на жизнь хорошую сумму. А сам он может носить одни джинсы. Супруга Марина, как поделился музыкант, присматривает для него новый пуховик, а он готов носить старый, так как вещь ему нравится.

Продюсер Анна Исаева, которая работает со Стасом Михайловым и работала с Юлией Началовой, назвала Газманова самым порядочным человеком в российском шоу-бизнесе.

Один из музыкантов, гитарист, обвинил Стаса Михайлова, что он не платил ему деньги в период пандемии. А вскоре извинился. Другие музыканты из коллектива Михайлова заявили, что обвинение не справедливое.

В самом начале пандемии Михайлов заболел коронавирусом, попал в больницу. Потом болели его члены семьи. Музыканты говорят, что много лет работают с этим артистом, и он всех поддерживает в трудных ситуациях.

Домработница Филиппа Киркорова Люся сообщила об увольнении. Из-за денег она не переживает.