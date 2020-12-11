Павел Деревянко расстался с женой спустя десять лет брака

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11 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: peopletalk.ru

Павел Деревянко c семьей, фото: Central Partnership/Instagram.com/ globallookpress.com

Известный актер Павел Деревянко расстался с супругой – предпринимательницей Дарьей Мясищевой. Информацию о разрыве подтвердила журналистам бывшая возлюбленная артиста, но причину уточнять не стала.

«Да, мы разошлись», - призналась она.

Кроме того, Деревянко появился один на премьере нового фильма «Серебряные коньки». В источнике говорится, что актер сам рассказал друзьям и коллегам о расставании.

Отмечается, что у пары есть две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.

Также Дарья Мясищева — внучка знаменитого советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Он ушел из жизни в далеком 1978 году.