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«Раньше пели о свободе, нынче про бабло», группа «Земляне» в новой песне обвинили Шнура в продажности

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Раньше пели о свободе, нынче про бабло», группа «Земляне» в новой песне обвинили Шнура в продажности

Музыканты группы «Земляне» тряхнули стариной. В новой песне в духе настоящего рок-н-рола они обвинили Шнура в продажности и конформизме, потому что «раньше пели о свободе, нынче про бабло».

«Уже поседела твоя борода
Новые зубы, закваска не та
На свободу нацепили пиджаки
Эй, Шнур, где же ты?»

Российский сегмент Интернета  оценили композицию: "Старый добрый рок – как этого не хватает сейчас", "Без злости, но с юмором – ооочень круто!", "Точно подмечено и дело тут не только в Шнуре, все молодые музыканты готовы продаться за кусок хлеба с маслом".

Чем же ответит бывший хулиган на выпад своих коллег? Подписчики ждут новых четверостиший.

БИ

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