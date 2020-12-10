«Раньше пели о свободе, нынче про бабло», группа «Земляне» в новой песне обвинили Шнура в продажности
10 декабря 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]
Музыканты группы «Земляне» тряхнули стариной. В новой песне в духе настоящего рок-н-рола они обвинили Шнура в продажности и конформизме, потому что «раньше пели о свободе, нынче про бабло».
«Уже поседела твоя борода Новые зубы, закваска не та На свободу нацепили пиджаки Эй, Шнур, где же ты?»
Российский сегмент Интернета оценили композицию: "Старый добрый рок – как этого не хватает сейчас", "Без злости, но с юмором – ооочень круто!", "Точно подмечено и дело тут не только в Шнуре, все молодые музыканты готовы продаться за кусок хлеба с маслом".
Чем же ответит бывший хулиган на выпад своих коллег? Подписчики ждут новых четверостиший.
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