Оксана Фандера показала украшенную к Новому году елку в их доме с Янковским

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10 декабря 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Актриса Оксана Фандера показала украшенную к Новому году елку в их доме с Филиппом Янковским. До наступления Нового года осталось три недели. Люди, чтобы поднять себе настроение, начали ставить и украшать елки.

Фандера опубликовала в Инстаграм фото наряженного деревца и подписала: "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется две тысячи двадцатый...".

Вероятно, супруга Филиппа Янковского не стала приглашать дизайнера для украшения елки, решила сама получить удовольствие. Подписчики обратили внимание, что обычно под елку ставят Деда Мороза и Снегурочку, а у Оксаны - под елкой красногрудый красавец снегирь: "Снегирь очень классный", "какой снегирь - снегирище".

На, елке, сверкающей огнями, заметны игрушки, разноцветные шарики, грибочки. Верхушка дерева украшена макушкой, а не звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fandera (@veriga10)

Актриса Елена Ксенофонтова, кстати, известный специалист по украшению елок. У нее есть свои наборы с игрушками.