Звезда «Интернов» исполнил часть задуманного: стал актером в Великобритании
9 декабря 2020, 21:37[ «Аргументы Недели» ]
Сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны" актер Дмитрий Шаракоис рассказал, что ему удалось стать актером в Великобритании, куда он переехал два года назад. До этого он был вынужден работать на стройках и в ресторанах.
Дмитрий отправил запросы в 95 агентств, связанных с киноиндустрией. Откликнулись три, а еще одно сразу предложило эксклюзивный контракт. Переговоры шли 40 минут, и, как отмечает Шаракоис, такой концентрации он никогда еще не ощущал.
В результате Шаракоис уже снялся в рекламе Чемпионата Европы по футболу-2020, однако турнир в итоге перенесли из-за пандемии коронавируса. Недавно ему удалось озвучить один сериал от Netflix. Теперь Дмитрий уверен: новые роли и заказы не заставят себя ждать.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.