ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Звезда «Интернов» исполнил часть задуманного: стал актером в Великобритании

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда «Интернов» исполнил часть задуманного: стал актером в Великобритании
Дмитрий Шаракоис, фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны" актер Дмитрий Шаракоис рассказал, что ему удалось стать актером в Великобритании, куда он переехал два года назад. До этого он был вынужден работать на стройках и в ресторанах.

Дмитрий отправил запросы в 95 агентств, связанных с киноиндустрией. Откликнулись три, а еще одно сразу предложило эксклюзивный контракт. Переговоры шли 40 минут, и, как отмечает Шаракоис, такой концентрации он никогда еще не ощущал.

В результате Шаракоис уже снялся в рекламе Чемпионата Европы по футболу-2020, однако турнир в итоге перенесли из-за пандемии коронавируса. Недавно ему удалось озвучить один сериал от Netflix. Теперь Дмитрий уверен: новые роли и заказы не заставят себя ждать.

Ранее актер сообщил, что его  экстренно госпитализировали в Лондоне. 

НС

В мире

В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

Хроника безумия: в Беларуси можно пострадать за «политически ненадежный» цвет трусов

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью