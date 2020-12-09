Звезда «Интернов» исполнил часть задуманного: стал актером в Великобритании

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 декабря 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Шаракоис, фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны" актер Дмитрий Шаракоис рассказал, что ему удалось стать актером в Великобритании, куда он переехал два года назад. До этого он был вынужден работать на стройках и в ресторанах.

Дмитрий отправил запросы в 95 агентств, связанных с киноиндустрией. Откликнулись три, а еще одно сразу предложило эксклюзивный контракт. Переговоры шли 40 минут, и, как отмечает Шаракоис, такой концентрации он никогда еще не ощущал.

В результате Шаракоис уже снялся в рекламе Чемпионата Европы по футболу-2020, однако турнир в итоге перенесли из-за пандемии коронавируса. Недавно ему удалось озвучить один сериал от Netflix. Теперь Дмитрий уверен: новые роли и заказы не заставят себя ждать.

Ранее актер сообщил, что его экстренно госпитализировали в Лондоне.