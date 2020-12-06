Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей
6 декабря 2020, 17:25[ «Аргументы Недели» ]
Народный артист Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей. Артист познакомил с девушкой журналистов и телезрителей, представив - "Александра".
Все заметили, как ответственно заботится помощница о Петросяне. Когда усаживались за стол, Александра сразу подала юмористу антисептик для обработки рук. Также она проследила, чтобы работодатель перед едой принял лекарство.
У Евгения Петросяна помощницей была Татьяна Бурхунова. Сейчас она пока не выходит в свет на все мероприятия, так как у них с Петросяном маленький ребенок - сын Ваган. Молодая супруга Петросяна наслаждается материнством. Брухунова недавно рассказала о театре и поездке в Подмосковье.
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