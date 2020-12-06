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6 декабря 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Петросян, фото: facebook.com

Народный артист Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей. Артист познакомил с девушкой журналистов и телезрителей, представив - "Александра".

Все заметили, как ответственно заботится помощница о Петросяне. Когда усаживались за стол, Александра сразу подала юмористу антисептик для обработки рук. Также она проследила, чтобы работодатель перед едой принял лекарство.

У Евгения Петросяна помощницей была Татьяна Бурхунова. Сейчас она пока не выходит в свет на все мероприятия, так как у них с Петросяном маленький ребенок - сын Ваган. Молодая супруга Петросяна наслаждается материнством.

Брухунова недавно рассказала о театре и поездке в Подмосковье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)