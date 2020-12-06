Анжелика Варум осуществила мечту: «Теперь я Чебурашка»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Анжелика Варум, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Анжелика Варум озвучит Чебурашку. Сбылась давняя мечта артистки. Варум, как она написала в Инстаграм, давно хотела попробовать себя в жанре мультипликации.

И вот спустя годы ее пригласили на студию «Союзмультфильм». Анжелика Варум призналась, что когда была ребенком, завидовала Чебурашке - одному из самых трогательных и наивных персонажей ее детства.

«Когда я была маленькой, я даже ему завидовала. Ведь он жил в телефонной будке, а значит был счастливым обладателем собственного телефонного аппарата, в то время как мне приходилось каждый раз выскакивать из дома, охотиться за дефицитной двушкой (две копейки), чтобы позвонить друзьям. Сегодня меня можно поздравить. Во-первых, телефон у меня в кармане. И во-вторых, я озвучиваю кумира моего детства. Теперь я Чебурашка!», - поделилась эмоциями Варум.

Киностудия «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку под названием «Чебурашка. Секрет праздника». Второй главный персонаж мультика Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника, - сообщает МИР 24.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum)