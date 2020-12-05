Сергей Шнуров призвал музыкантов быть ответственными в период пандемии

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5 декабря 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Недавно Сергей Шнуров опубликовал пост в своем Instagram, в котором обвинил певца Басту (Василия Вакуленко) в несоблюдении ограничительных мер.



По мнению Шнурова, именно из-за нескольких концертов Басты Санкт-Петербург закрыли на карантин.



Также, музыкант заявил, что в период коронавируса для артистов не должно быть исключений.



«Есть молодые ребята, которые абсолютно не пекутся о себе. Они находятся в той фазе развития, когда хочется рискнуть собственной жизнью. Я был таким, я их прекрасно понимаю. Но у них есть бабушки, дедушки, родители, которые находятся в зоне риска» - сказал он.



Точных прогнозов о том, какая обстановка будет в стране во время новогодних праздников, Сергей не даёт.



«Не знаю, какая будет обстановка с проведением фестивалей. Скорее всего, будут установлены какие-то эпидемиологические нормы. Будут измерять расстояние между людьми, как-то так. Я не знаю. Все так меняется быстро. Но чем рисковать здоровьем людей, лучше повременить» - резюмирует исполнитель.