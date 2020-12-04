Алсу рассказала, почему решила отказаться от съемок в «новогодних огоньках»

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4 декабря 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

певица Алсу, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Алсу объяснила, почему в этом году решила совсем отказаться участвовать в новогодних праздничных программах, которые будут идти на центральных российских телеканалах.

Алсу не хочет рисковать из-за пандемии коронавируса и подвергать опасности свое здоровье и близких ей людей. "Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет", - отметила певица в интервью kp.ru. Алсу выразила надежду на понимание поклонников и отметила, что в ее окружении много людей, переболевших коронавирусом, есть те, кто перенес его в тяжелой форме, и те, кто ушел из жизни. Певица призвала серьезно относиться к сложившейся ситуации и пожелала всем здоровья.