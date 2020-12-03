Бледанс отказалась помогать сестре, которой грозит тюремный срок

Сегодня в средствах массовой информации прошли сообщения, что в квартире сестры Эвелины Бледанс Дианы были найдены несколько свертков с запрещенными препаратами. Телеведущая на это сказала, что у нее есть дела поважнее.
"Сегодня Международный день человека с инвалидностью. У меня сейчас для моего благотворительного фонда будет онлайн-елка - технически и творчески очень сложная вещь. Я сейчас занимаюсь этим. Если человек, который дальний мне по родству — это моя двоюродная сестра - поймался в этот день на наркоте в очередной раз, то что я могу поделать?", - отметила Эвелина. Она считает, что место Диане в тюрьме и вытаскивать ее оттуда телеведущая не собирается. Бледанс уже пыталась ей помочь раньше, но Диана неисправима.
43-летняя Диана на учете из-за наркозависимости с 1997 года, а ее судимость за контрабанду наркотических средств до сих пор не снята.
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