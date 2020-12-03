Стас Михайлов высказался об отказе Меладзе и Лепса участвовать в фестивале в Дубае

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3 декабря 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Стас Михайлов, фото: Press Service of Stas Mikhailov, globallookpress.ru

Певец Стас Михайлов высказался об отказе коллег Валерия Меладзе и Григория Лепса приехать на фестиваль в Дубае. По словам артиста, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Сосо Павлиашвили отказались от участия в фестивале «Парус», который проходил в ОАЭ, в последний момент.

По слухам, эти исполнители получили некое «рекомендательное письмо» от владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. Он в последние годы якобы «прессует» данный фестиваль, - сообщает Teleprogramma.pro.

Стас Михайлов высказался о скандальной ситуации в эфире шоу «Алена, блин!» По его мнению, чтобы оценивать поступки кого-либо, надо понимать, какие у них отношения. У Михайлова нет отношений с «Русской медиагруппой», поэтому он спокойно приехал на фестиваль как независимый человек.

Артист считает, комфортнее быть независимым, чем быть кем-то руководимым. Сейчас он доволен, что у него с детства была и есть сейчас свобода выбора.

Критиковать и судить коллег он не намерен, хотя к отказавшимся поехать на фестиваль музыкантам у него возникают определенные вопросы. «Если бы у меня были отношения с «РМГ», то я выстроил их так, что управлять мной было нельзя. У меня, кроме музыки, есть отношения с людьми в других проектах. Я всегда довариваюсь на берегу», — заявил Михайлов.