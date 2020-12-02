Адвокат объяснила, как Гагарина и Исхаков могут поделить бизнес, загородный дом, квартиры и автомобиль

Певица Полина Гагарина уже почти год назад стала жить раздельно со вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
На днях в СМИ просочилась информация о том, что Гагарина решила официально оформить развод.
По информации СМИ, Гагариной принадлежит четырехкомнатная квартира стоимостью порядка 170 миллионов рублей в центре Москвы. На Исхакова оформлена долевая недвижимость на Ленинском проспекте, которая может стоить до 30 миллионов рублей. У пары имеется автомобиль «Мерседес» стоимостью три миллиона рублей, оформленный на Исхакова. Но ездила на нем в основном певица. Артистке принадлежит фирма, занимающаяся организацией выступлений.
В браке с Исхаковым Гагарина родила дочь. Сейчас Мие три года. Полина Гагарина живет в загородном доме вместе с дочерью Мией и сыном от первого брака Андреем.
Адвокат Жанна Маргулис пояснила, что так как "Полина Гагарина подала иск в мировой суд, на данном этапе спора о разделе имущества и детях нет, супруги просто разводятся".
Но, по мнению юриста, "не исключено, что во время бракоразводного процесса или после него Гагарина или ее муж могут начать делить имущество или в случае возникновения споров о ребенке, разрешать спор в судебном порядке", - сообщает Teleprogramma.pro.
"Предположить, как это будет происходить и будет ли, невозможно. Кроме того, не известно, есть ли у них брачный договор, что также влияет на перспективу", — пояснила адвокат.