Адвокат объяснила, как Гагарина и Исхаков могут поделить бизнес, загородный дом, квартиры и автомобиль

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2 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Певица Полина Гагарина уже почти год назад стала жить раздельно со вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

На днях в СМИ просочилась информация о том, что Гагарина решила официально оформить развод.

По информации СМИ, Гагариной принадлежит четырехкомнатная квартира стоимостью порядка 170 миллионов рублей в центре Москвы. На Исхакова оформлена долевая недвижимость на Ленинском проспекте, которая может стоить до 30 миллионов рублей. У пары имеется автомобиль «Мерседес» стоимостью три миллиона рублей, оформленный на Исхакова. Но ездила на нем в основном певица. Артистке принадлежит фирма, занимающаяся организацией выступлений.

В браке с Исхаковым Гагарина родила дочь. Сейчас Мие три года. Полина Гагарина живет в загородном доме вместе с дочерью Мией и сыном от первого брака Андреем.

Адвокат Жанна Маргулис пояснила, что так как "Полина Гагарина подала иск в мировой суд, на данном этапе спора о разделе имущества и детях нет, супруги просто разводятся".

Но, по мнению юриста, "не исключено, что во время бракоразводного процесса или после него Гагарина или ее муж могут начать делить имущество или в случае возникновения споров о ребенке, разрешать спор в судебном порядке", - сообщает Teleprogramma.pro.

"Предположить, как это будет происходить и будет ли, невозможно. Кроме того, не известно, есть ли у них брачный договор, что также влияет на перспективу", — пояснила адвокат.