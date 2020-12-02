Максим Траньков оценил участников «Ледникового периода» пары Костомаров - Тодоренко и Энберт - Кузьмина

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2 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Траньков иТатьяна Волосожар, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков оценил участников «Ледникового периода» пары Роман Костомаров - Регина Тодоренко, Александр Энберт - Ольга Кузьмина, Владислав Чепурченко - Яна Хохлова.

Сам Траньков в этом проекте не участвует, он готовит спортсменов к соревнованиям по фигурному катанию, а вот его супруга Татьяна Волосожар мечтала попасть на это шоу и катается в паре с актером Евгением Прониным.

По оценке Транькова, сейчас в проекте много сильных пар. По его убеждению, до финала дойдут Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Максим считает, что тандем Костомарова и Тодоренко удачен, они хорошо друг другу подходят, в том числе и по характеру. У них очень легко проходят тренировки, хотя у Тодоренко бывают съемки. Траньков отметил, что у Регины получается уравновесить непростого «парня Ромку», а когда ему «комфортно, он может горы свернуть», - сообщает Тeleprogramma.pro.

Как полагает олимпийский чемпион, «Энберт и Кузьмина стали фаворитами, потому что Ольга очень хорошо чувствует себя на льду». У этой пары плюс — «большая разница в росте и весе, из-за чего Саше легко делать сложнейшие поддержки с такой миниатюрной партнершей».

Максим также отметил пару Хохлова — Чепурченко. Владислав - актер, но предрасположен к фигурному катанию, «рядом с ним креативная и компактная партнерша — Яна Хохлова».

По версии Транькова, это три пары, которые должны разделить подиум. Титулованный фигурист заметил и прогресс на льду актера Вольфганга Черни, выступающего с Оксаной Домниной.