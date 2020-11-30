СМИ: Полина Гагарина официально подала заявление на развод и на раздел имущества

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30 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, Maksim Konstantinov, globallookpress.com

О расставании певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова начали говорить около года назад.

Сегодня Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники опубликовал новость о том, что 33-летняя Полина Гагарина решилась оформить развод официально и подала заявление в суд.

В заявлении она указала, что дочь Мия останется жить с ней, отец общаться c дочкой и заниматься ее воспитанием будет. Также артистка планирует через суд поделить имущество с Исхаковым, в том числе загородный дом и несколько квартир. Исхаков пишет в сети посты, судя по которым, они с Полиной живут раздельно. Он рассказывает о тоске по детям. Сына Гагариной от первого брака Дмитрий воспитывал с 6 лет как родного.

Напомним, первым мужем Полины Гагариной был актер Петр Кислов, - сообщает Teleprogramma.pro. Их сыну Андрею сейчас 13 лет. Полина и Петр после развода сохранили хорошие отношения.

По мнению Дмитрия Исхакова, в жизни "нет ничего важнее семьи". "... и никто меня не переубедит никогда. Однажды вы все это поймёте, те кто не согласен. Лучшее и самое ценное, что случалось со мной, это моя семья. Дети. Я бесконечно благодарен за все это вселенной". Он опубликовал архивное фото со своей мамой.

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