Объявлена победительница «Детского Евровидения-2020»

Победителем международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2020» названа 11-летняя участница из Франции Валентина Тронель. Финал «Детского Евровидения» в этом году состоялся в Польше в формате телемоста.
Валентина Тронель исполнила песню J'imagine («Я представляю себе») и набрала 200 баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.
Второе место заняла участница конкурса из Казахстана Каракат Башанова. Каракат получила 152 балла. На третьем месте оказалась участница из Испании Солеа с результатом 133 балла.
Россию на конкурсе представляла 11-летняя Софья Феськова из Санкт-Петербурга. Софья исполнила песню «Мой новый день». Юная исполнительница получила 88 баллов и заняла десятое место.
Our brilliant #JESC2020 winner! ????— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Valentina - 'J'imagine' ????????#MoveTheWorld | #Eurovision pic.twitter.com/1e5KWtWB2E