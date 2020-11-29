Объявлена победительница «Детского Евровидения-2020»

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29 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Победителем международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2020» названа 11-летняя участница из Франции Валентина Тронель. Финал «Детского Евровидения» в этом году состоялся в Польше в формате телемоста.

Валентина Тронель исполнила песню J'imagine («Я представляю себе») и набрала 200 баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.

Второе место заняла участница конкурса из Казахстана Каракат Башанова. Каракат получила 152 балла. На третьем месте оказалась участница из Испании Солеа с результатом 133 балла.

Россию на конкурсе представляла 11-летняя Софья Феськова из Санкт-Петербурга. Софья исполнила песню «Мой новый день». Юная исполнительница получила 88 баллов и заняла десятое место.