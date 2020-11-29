После видео Максима Галкина с сыном и конструктором пользователи сети вспомнили про свои игрушки

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29 ноября 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Максим Галкин, шоумен, супруг Аллы Пугачевой, с удовольствием занимается со своими детьми двйняшками Гарри и Лизой. Галкин опубликовал видео, как Гарри что-то собирает из деталей конструктора. И ему вспомнилось свое детство.

"Я мечтал в возрасте Гарри о таких конструкторах, но смог получить их только тогда, когда они мне были, мягко говоря, не нужны", - поделился отец малыша и поинтересовался у своих подписчиков, чем они играли в детстве? И получил вот такие ответы: "В бумажные куклы", "Деревянным трактором. Папа смастерил. А сейчас обожаю собирать с детьми Lego".

У некоторых детей было много разных игрушек, но они предпочитали игры на свежем воздухе. Галина ответила Максиму так: "Хочу с вами не согласиться. Были конструкторы у моих детей, были игрушки, велосипеды, коньки.... все было. Но дети больше любили строить шалаши, печь картошку в костре, разведенном в нашем большом дворе. Много было и других детских забав и интересов. А конструктором занимался их папа.) Ему это доставляло удовольствие удивлять собранными конструкциями. Замечательное детство было у нас и наших детей!".

Эти ответы написали мамы.