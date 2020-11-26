Новогодние корпоративы год артистов кормят. Богатство братьев Меладзе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Natalya Loginova

Известный российский певец Валерий Меладзе рекомендовал звёздам российского шоу-бизнеса не принимать участия в новогодних «голубых огоньках» и корпоративах. Для многих артистов это один из главных источников дохода.



Хотя сам Валерий Меладце не особо расстроен отсутствием концертов и может позволить себе спокойно переживать тяжёлые времена. Как пишет Compromat.ru, у певца имеется шикарный дом на Рублёвке, особняк в посёлке Millennium Park. Меладзе имеет несколько контрактов с частными структурами. Он сотрудничает с Московской дирекцией массовых мероприятий, петербургским Большим концертным залом, Томской областной филармонией. Большой доход певцу приносит участие в корпоративах и частных вечеринках. Один час выступления Меладзе стоит не менее 40 тысяч долларов. Помимо сцены певец зарабатывает и на других активах. Он владеет торговым центром «Вантаж» на окраине столицы, фирмой "МБ Про".



Более серьёзные успехи у брата Валерия – Константина. Он является совладельцем музыкального издательства, где записывают свои песни многие известные артисты. Годовой доход издательства превышает один миллиард долларов. Помимо этого Константину принадлежит крупный продюсерский центр и фирма "Группа "ВИА Гра". Одно выступление группы оценивается минимум в 30 тысяч долларов.



