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25 ноября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле текущего года потеряла второго ребенка. О своем состоянии она рассказала The New York Times.

По словам Маркл, это утро началось, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак, собрать волосы в хвост перед тем, как вынуть сына из кроватки и поменять ему подгузник.

«После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», - рассказала жена принца.

Герцогиня Сассекская вспомнила, как сидела на больничной койке и наблюдала, как сердце мужа «разбивается на кусочки».

Маркл подчеркнула, что многие беременности заканчиваются выкидышами, но далеко не все женщины говорят об этом, поскольку это не принято. Она призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью, передает издание "Вечерняя Москва".