Актриса Анна Екатерининская рассказала о смерти своей коллеги - подруги Светланы Обидиной

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25 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://vk.com/wall1075164_15014

Актриса Светлана Обидина, фото: kino-teatr.ru

Актрисы театра и кино Светланы Обидиной не стало 15 ноября. Ей было 45 лет. Подруга Светланы актриса Анна Екатерининская рассказала, что в театре "Балтийский дом", в котором служила Обидина, об ее уходе узнали только 24 ноября.

О смерти актрисы написал в соцсети режиссер Алексей Герман: "Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память".

Причины смерти актрисы никто не знает. Анна Екатерининская была знакомы со Светланой с детства. Они четыре года учились в одном классе в киношколе Ленфильма, а затем — на одном курсе в театральной академии.

По ее словам, о том, что она уходит, знали только самые близкие. Анна говорит, что Обидина умерла 18 ноября. "Нет смысла обсуждать, что было причиной - это личное дело семьи", - считает Анна.

Екатеринская опубликовала в соцсети фото со Светланой, Анной Шульгат, Даниилом Мишином.

На снимке они запечатлены в 13-летней возрасте и рассказала про Обидину: "Я Свету относила к редкой категории "актрис-пограничниц", как и Оболдину - бесстрашные, работающие "на грани", не жалеющие свое сердце.... она волшебно играла гусеницу- это было гомерически смешно". По ее словам, "потом Свете стало тяжело так существовать - она помняла театр, стала клоуном, занималась своими детками, получила режиссерское образование". (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Светлана Обидина снималась в фильмах и сериалах:"Улицы разбитых фонарей", "Следователь Тихонов", "Купчино", "Мажор-3", "Кумир", "Адмиралы района", "Довлатов".