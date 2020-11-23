Певица Кети Топурия вышла замуж

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23 ноября 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Кети Топурия, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитая певица, вокалистка популярной группы "А’Студио" Кети Топурия вышла замуж. Избранником 34-летней артистки, которая в настоящий момент ждет второго ребенка, стал бизнесмен Лев Деньгов.

Кети поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографиями с торжественной церемонии регистрации брака. Выяснилось, что певица и ее возлюбленный стали супругами 20 ноября.

На празднике Топурия появилась в белоснежном платье без бретелей. Артистка не стала делать сложную прическу, а решила просто выпрямить волосы. Образ она дополнила алой помадой. Также Кети продемонстрировала свои кольца - помолвочное и обручальное – с крупными бриллиантами.

Отметим, что певица воспитывает дочь Оливию от брака с Львом Гейхманом.

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