В День сыновей Лариса Гузеева опубликовала фото с сыном Георгием

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23 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Гузеева с сыном, фото из Инстаграм

Самое главное в жизни для Ларисы Гузеевой - ее дети, сын Георгий и дочь Ольга. Так актриса и телеведущая говорит всегда, когда рассуждает о смысле жизни в программе "Давай поженимся".

23 ноября отмечался День сыновей. Мамы мальчиков разных возрастов, от новорожденных до взрослых мужчин, обменивались поздравлениями и фотографиями своих детей. Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фото с сыном.

"Моя жизнь! Моя любовь! Моё всё! Сегодня День Сыновей. Пусть всё будет так, как ты хочешь! Живи в радости! Я рядом", - подписала снимок Лариса.

Сейчас Гузеева рассказывает, что она вымаливала детей. Первенца родила в 32 года. Но, увидев мальчика воскликнула: "Какой он некрасивый". Актриса представляла своей сына "с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями, длинными волосами".

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Сыну знаменитой актрисы сейчас 29 лет. Георгий Толорвада женат. Гузеева полюбила его супругу Аню.

С уроженцем Георгия отцом Георгия — сценаристом и актером Кахой Толорвадой — актриса познакомилась на съемочной площадке фильма "Избранник", - сообщает Teleprogramma.pro.