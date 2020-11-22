Меладзе вновь напомнил о проблемах артистов из-за коронавируса

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 ноября 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный певец Валерий Меладзе продолжает рассуждать на тему нехватки работы в творческой индустрии из-за коронавируса. По его словам, в период пандемии на артистов «никто не обращает внимания».

«… мы занимаемся очень важным делом ... Мы даем людям эмоции, положительные эмоции. Мы "озвучиваем" их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: "Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья"», - высказал он в эфире шоу «Личные связи».

Меладзе отметил, что на корпоративах люди веселятся. По его словам, если они не собираются компанией и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая подзаряжает их в «серые будни». Это те моменты, ради которых артисты работают, но из-за антиковидных мер не могут, пояснил он.

Певец подчеркнул, что индустрия развлечений в период пандемии серьезно пострадала: она недополучила, по его мнению, на 95 процентов прибыли. Меладзе добавил, что многие его коллеги надеялись хоть «немножко заработать денег» на корпоративах, в том числе на новогодних: «Даже у очень популярных [артистов] работы практически нет».

Ранее Меладзе призвал всех коллег отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений, но потом объяснил свои слова. Однако его высказывание вызвало активное обсуждение в СМИ и среди знаменитостей.