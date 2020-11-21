Агутин оценил свою победу в американском песенном конкурсе: «Обращают внимание на скромные персоны из России»
21 ноября 2020, 20:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Российский певец Леонид Агутин, победивший с композицией «Just а Rainy Day» в категории «Мировые исполнители» международного песенного конкурса USA Songwriting Competition, прокомментировал это событие. Он признал лучшим среди 10 финалистов.
«Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторстве с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - поделился он.
По его словам, он не ожидал, что станет участником международного конкурса. Агутин отметил, что очень рад, особенно тому, что «обращают внимание на скромные персоны из России».
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