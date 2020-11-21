Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила все об инсульте

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21 ноября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото: vk.com/olgabuzova

Телеведущая Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила разную информацию об инсульте. Бузова-старшая откликнулась на пост 32-летней Анны, восстанавливающейся после перенесенной частичной парализации.

К счастью, сестра звезды быстро попала в больницу, врачи оказали ей необходимую помощь.

Оля Бузова говорит, что готова бы взять всю боль на себя, если такое возможно. "Прости, что не смогла уберечь тебя от этого", — пишет телеведущая. По словам Ольги, после попадания сестры в клинику она проштудировала кучу литературы за короткое время об инсульте.

Анна Бузова ранее в Инстаграм поделилась, что с ней произошло.