Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила все об инсульте
21 ноября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила разную информацию об инсульте. Бузова-старшая откликнулась на пост 32-летней Анны, восстанавливающейся после перенесенной частичной парализации.
К счастью, сестра звезды быстро попала в больницу, врачи оказали ей необходимую помощь. Оля Бузова говорит, что готова бы взять всю боль на себя, если такое возможно. "Прости, что не смогла уберечь тебя от этого", — пишет телеведущая. По словам Ольги, после попадания сестры в клинику она проштудировала кучу литературы за короткое время об инсульте.
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