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Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила все об инсульте

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила все об инсульте
Ольга Бузова, фото: vk.com/olgabuzova

Телеведущая Ольга Бузова, переживая за младшую сестру, изучила разную информацию об инсульте.  Бузова-старшая откликнулась на пост 32-летней Анны, восстанавливающейся после перенесенной частичной парализации.

К счастью, сестра звезды быстро попала в больницу, врачи оказали ей необходимую помощь.
Оля Бузова говорит, что готова бы взять всю боль на себя, если такое возможно.  "Прости, что не смогла уберечь тебя от этого", — пишет телеведущая. По словам Ольги, после попадания сестры в клинику она проштудировала кучу литературы за короткое время об инсульте.

Анна Бузова ранее в Инстаграм поделилась, что с ней произошло.

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