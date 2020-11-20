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Елена Ксенофонтова госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Дышит актриса с помощью кислородной маски

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Ксенофонтова госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Дышит актриса с помощью кислородной маски
Елена Ксенофонтова, фото из Вконтакте

Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована с двухсторонней пневмонией. 47-летняя звезда "Кухни" находится в тяжелом состоянии, дышит с помощью кислородной маски. Но сама смогла описать свое состояние.

Актриса поделилась в Instagram о том, что заболела еще две недели назад, лечилась дома. Тест на коронавирус COVID-19 оказался отрицательным. Но ей становилось все хуже и хуже, пришлось срочно ложиться в больницу.

У Елены легкие поражены на 30 процентов. Дышать возможно только с помощью кислородной маски. По словам актрисы, ей поставлен диагноз - двусторонняя пневмония. Но она убеждена, что все-таки коронавирусом она заражена, сообщает Teleprogramma.pro.

Ксенофонтова рассказала, что в клинике очень хорошие врачи. Одышка у нее небольшая. А прошла она за эти две недели несколько стадий заболевания: "тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты".

Актриса принесла извинения за отмененный в Казани ее творческий вечер. Выступление перенесли не неопределенный срок.

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