В сети обсуждают платье Анастасии Шубской на ее дне рождения
19 ноября 2020, 23:08[ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают платье Анастасии Шубской, супруги хоккеиста Александра Овечкина, на ее дне рождения. Супруги с детьми находятся в Москве. На днях Настасье исполнилось 27 лет. Пара решила устроить праздник с гостями, танцами и тортом.
Жена Овечкина - модель, родила двоих сыновей, выглядит безупречно. У Анастасии идеальная фигура. Она нарядилась в платье, заинтриговавшее пользователей сети. Нижняя часть у платья - совершенно прозрачная. Фолловеры даже заволновались, не забыла ли Настя надеть юбку.
Танцевали под песни Любови Успенской, Пелагеи, Сергея Шнурова и других звезд. Александр и Анастасия живут в США, не часто прилетают в Россию. Отец именинницы Кирилл Шубский на празднике не отходил от дочери.
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