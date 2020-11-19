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В сети обсуждают платье Анастасии Шубской на ее дне рождения

, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают платье Анастасии Шубской на ее дне рождения
Александр и Настасья Овечкины, фото из соцсети

В сети обсуждают платье Анастасии Шубской, супруги хоккеиста Александра Овечкина, на ее дне рождения.
Супруги с детьми находятся в Москве. На днях Настасье исполнилось 27 лет. Пара решила устроить праздник с гостями, танцами и тортом.

Жена Овечкина - модель, родила двоих сыновей,  выглядит безупречно. У Анастасии идеальная фигура. Она нарядилась в платье, заинтриговавшее пользователей сети. Нижняя часть у платья - совершенно прозрачная. Фолловеры даже заволновались, не забыла ли Настя надеть юбку.

Танцевали под песни Любови Успенской, Пелагеи, Сергея Шнурова и других звезд.
Александр и Анастасия живут в США, не часто прилетают в Россию. Отец именинницы Кирилл Шубский на празднике не отходил от дочери.

Фото Овечкина-Шубская разместила в Инстаграм. 

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Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

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