Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Дубцова, фото: vk.com/irinadubtsovaofficial

Ирина Дубцова призналась, что пока не встретила подходящего ей мужчину. Ирина Дубцова - композитор, исполнитель своих песен. Артистка была официально замужем один раз за музыкантом Романом Черницыным.

После развода Дубцова и Черницын сохранили настолько хорошие отношения, что даже отдыхали как-то втроем - сын, мама и папа. Но личная жизнь у каждого своя.

У Ирины были отношения с врачом, владельцем стоматологической клиники, который тоже был разведен. Она старалась создать комфорт для совместной жизни. Но после расставания с этим мужчиной певице пришлось приходить в себя.

В YouTube-шоу «Алена, блин» Дубцова призналась, что она не одна, но мужчины, который бы отвечал ее запросам на данный момент нет, - сообщает Teleprogramma.pro.

По словам артистки, все что попадало в СМИ о ее возлюбленных - неправда. Ирина поделилась, что есть мужчины, которые могут удивить. Но ее деньги не интересуют, она зарабатывает достаточно хорошо сама.

«У кого-то запрос на бабки, а у меня на партнера и на друга. У всех разные запросы, по моему запросу на 100 процентов мужчины на сегодняшний день нет», — рассказала Ирина Дубцова.