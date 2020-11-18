Известный исполнитель сравнил музыку, написанную ИИ с безалкогольным вином

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 ноября 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алла Васильчикова

В дружеской беседе с автором книги “НеВенец творения” Игорем Диденко музыкант Владимир “НИГАТИВ” Афанасьев поделился своими творческими планами на ближайшее будущее и обсудил угрозы шоу-бизнесу со стороны стремительно развивающихся цифровых технологий.



Владимир Афанасьев сказал, что, как музыкант, не видит для себя и своей области особой угрозы в искусственном интеллекте.



“Ведь есть безалкогольное вино, оно не пьянит и по вкусу, как прокисший сок и делают его без винограда. И как же быть виноградарям, которые 5 тысяч лет выращивают свой виноград? Да так же выращивать. Мне кажется это абсолютно разные вещи. Ценители живой музыки, как и ценители настоящего вина будут продолжать использовать настоящий продукт, сделанный живыми людьми”, - высказал свое мнение артист.



Напомним, что Игорь Диденко в своей книге предсказывает, что люди многих творческих профессий скоро останутся без работы, так как мы находимся на пороге затопления рынка системами искусственно-сгенерированной музыки, продукт которых удовлетворит большинство людей в большинстве ситуаций. И, похоже, дальнейшая трансформация рынка музыки и шоу-бизнеса будет происходить ускоренными темпами. Ведь программы могут не только писать музыку, но и заменять самого исполнителя на его искусственно сгенерированную копию.



Вместе с Владимиром в подарок книгу получил известный продюсер Антон Пронин. В своем Instagram он поблагодарил автора за подарок, подчеркнув, что будущее настолько мрачное, “что о таком будущем лучше бы и не знать”.